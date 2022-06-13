Лето – это пора каникул и отпусков. С приходом жаркой погоды многие проводят свободное время у воды, но иногда такой отдых заканчивается трагедией. За минувшие выходные следователи по всей стране 16 раз выбывали по сообщениям об утоплении. Анализируя данные происшествия следствие приходит к выводу, что главными причинами гибели людей на воде становятся: игнорирование правил безопасного поведения, которое в большинстве случаев подкрепляется алкоголем, отсутствие контроля со стороны родителей за детьми, купание в запрещенных местах.

Так, 11 июня 46-летний житель Столинского района вместе со своим знакомым во время рыбалки употребляли алкоголь. В последующем выпившие мужчины решили искупаться в пруду вблизи деревни Верхний Теребежов. Во время купания 46-летний рыбак стал тонуть, его друг попытался спасти мужчину, но не смог. Прибывшие спасатели извлекли из воды тело местного жителя.

Однако имеет место случай, когда неумение плавать стало причиной гибели 16-летнего подростка.

Установлено, что парень в компании своих одноклассников отдыхал на берегу карьерного водоема в Орше. Около, 15:30 часов они пошли плавать на надувном матрасе. Через некоторое время 16-летний школьник пропал из виду. В последующем тело молодого человека из воды извлекли сотрудники ОСВОД.

По предварительным данным, подросток не умел плавать, а в воду пошел за компанию с друзьями.

В каждом случае на место происшествия выбывал следователь, где были проведены осмотры с участием специалистов, назначены необходимые экспертные исследования, опрошены очевидцы. По каждому факту следственными подразделениями проводятся проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Для того, чтобы отдых на воде не обернулся трагедией, соблюдайте правила поведения и меры безопасности:

не купайтесь в запрещенных местах;

не заплывайте за буйки;

не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных местах, в штормовую погоду и во время грозы;

не ныряйте в незнакомых местах, не прыгайте в воду с мостов и пристаней;

не подплывайте к близко проходящим лодкам, катамаранам, парусникам и другим плавательным средствам;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не оставляйте детей без присмотра взрослых, как на берегу реки, так и в воде;

не разрешайте устраивать детям игры в воде, связанные с нырянием и захватом ног и рук.

Будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких, ведь вода не прощает ошибок!

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