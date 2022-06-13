Об этом рассказал сегодня журналистам директор РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Владимир Горбунов. «В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии несколько лет назад разработана технология создания тест-систем для диагностики различных инфекционных заболеваний. Речь идёт о ПЦР-наборах – и для COVID-19, и для лихорадки Эбола и других редких заболеваний.

Сейчас мы разработали тест-систему для лабораторной диагностики оспы обезьян. Это стандартная ПЦР-технология, которая включает в себя несколько этапов. В том числе это подбор нуклеотидных последовательностей, которые должны быть специфичны для данного возбудителя. Имеются базы данных этих последовательностей, откуда специалисты выбирают маркеры, которые позже используются в тест-систему», – сказал Владимир Горбунов.

Об этом рассказал сегодня журналистам директор РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Владимир Горбунов. «В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии несколько лет назад разработана технология создания тест-систем для диагностики различных инфекционных заболеваний. Речь идёт о ПЦР-наборах – и для COVID-19, и для лихорадки Эбола и других редких заболеваний. Сейчас мы разработали тест-систему для лабораторной диагностики оспы обезьян. Это стандартная ПЦР-технология, которая включает в себя несколько этапов. В том числе это подбор нуклеотидных последовательностей, которые должны быть специфичны для данного возбудителя. Имеются базы данных этих последовательностей, откуда специалисты выбирают маркеры, которые позже используются в тест-систему», – сказал Владимир Горбунов.

Специалист отметил, что сначала производится синтез последовательностей, затем подбор параметров амплификации, создание контролей и комплектование набора, который можно применять в различных лабораториях. «Думаю, диагностику начнем делать в нашем центре, он создан под особо опасные инфекции, у нас есть все возможности для этого. По критерия ВОЗ оспа обезьян относится к 3-й группе биориска. Наши критерии более жесткие, так что у нас – к 4-й группе. То есть нужно работать в самых жестоких условиях безопасности», – сказал Владимир Горбунов.

Как быстро сработает тест-система? Результаты диагностики будут известны в течение нескольких часов после поступления биоматериала. Так было и с ковидом. «Уверен, что широкого применения эта тест-система не найдет. Потому что заболевание не характеризуется широким распространением и не ожидается, что заболевшие появятся в Беларуси в ближайшее время. Будем надеяться, до нас инфекция не дойдет. Но наш центр создан, чтобы работать на опережение. Мы можем разрабатывать даже то, что нужно в единичном количестве. Коммерческой организации этого делать нет смысла, потому что никаких дивидендов она не получит, так как не продаст. А мы это делаем и не ожидаем никаких прибылей. Мы решаем государственную задачу в области биобезопасности», – сказал он.

Затронул специалист и вопрос вакцинации, «вирус обезьяньей оспы – родственен вирусу натуральной оспы. Лица, которые были вакцинированы от нее, имеют иммунитет. Кто родился до 1980-х – в этом отношении везунчик. Но, думаю, Минздравом будут приняты меры при необходимости. Вакцина существует, ее можно начать быстро при необходимости».

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