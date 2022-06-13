Цены на автомобильное топливо снова меняются в Беларуси, сообщили в понедельник в концерне “Белнефтехим”.

Цифры на АЗС республики поменяются уже в полночь вторника 14 июня.

Так, с данной даты автомобилистам придется платить за литр:

АИ-92-К5-Евро – 2 рубля 32 копейки,

АИ-95-К5-Евро – 2 рубля 42 копейки,

АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 64 копейки,

дизтопливо – 2 рубля 42 копейки.

Это 16-е подорожание с начала года.

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