Евросоюзу придется сосуществовать с Россией после прекращения войны в Украине, несмотря на военные преступления и агрессию, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью Le Journal du Dimanche, опубликованном в том числе на сайте ЕС.

«Россия продолжит свое существование после мирных переговоров, и необходимо будет четко определить, как мы намерены с ней сосуществовать. Это сосуществование будет очень трудным после того, что Россия сделала в Украине. Это вторжение, эта агрессия, это уничтожение Украины, мы все это каждый вечер видели по телевизору и я сам видел на месте. Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с русскими на этом континенте», — сообщил он.

По словам Борреля, каналы связи с Россией «никогда не закрывались». В частности, он заявил, что канцлер Австрии Карл Нехаммер посетил Москву в апреле председатель Африканского Союза Маки Салл побывал в Сочи в начале июня, а два посланника генсека ООН находятся сегодня в России, чтобы попытаться найти решение проблемы украинского экспорта зерна.

7 июня Боррель обвинил Россию в уничтожении склада с зерном в Николаеве. «Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине, в городе Николаев. В свете таких сообщений, дезинформация, распространяемая Путиным, чтобы отвести вину, становится еще более циничной», — сказал тогда он. В мае Боррель предложил направить международные резервы России, которые были заморожены, на восстановление Украины.

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