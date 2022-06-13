В результате надзорных мероприятий нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены в 100 % обследованных парикмахерских, салонах красоты, косметических кабинетах, соляриях, тату-салонах Фрунзенского района. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщила врач-гигиенист ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района г. Минска» Елена Кузинец.

– Надзорные мероприятия специалисты центра проводят, начиная с ноября 2021 г., – поделилась Елена Кузинец. – Всего было охвачено 74 % всех расположенных на территории Фрунзенского района объектов индустрии красоты.

В числе самых типичных нарушений:

– не поддерживаются в исправном состоянии поверхности помещений (полы, стены, потолки), мебель и оборудование с дефектами, чистое белье не хранится в закрытом шкафу, стирка специальной одежды не проводится централизованно (в 44,4 % случаях);

– отсутствуют сведения медосмотров и отметок о прохождении гигиенического обучения работников (36,5 %);

– ненадлежащим образом проводится дезинфекция инструментов (20,6 %).

Минимальный набор, используемый для оказания парикмахерских услуг, не обеспечивает применение в отношении каждого клиента только продезинфицированных инструментов. Не проводится согласно инструкциям дезинфекция инструментов химическим методом.

Также не налажен контроль за сроками годности лекарственных средств аптечки первой медицинской помощи, отсутствует необходимое количество синтетических пеньюаров на одном рабочем месте за рабочую смену, не проводятся мероприятия по уничтожению грызунов и насекомых (58,7 %). Умывальные раковины не обеспечены достаточным количеством разовых салфеток либо хлопчатобумажных полотенец, индивидуальных для каждого работника парикмахерской. Чистый инструмент частично хранится в условиях, не исключающих его вторичное загрязнение (6,3 %). Не соблюдаются сроки годности парфюмерно-косметических средств (1,5 %).

– В адрес всех оцененных субъектов хозяйствования были направлены рекомендации об устранении недостатков, на 7 объектах выносились предписания о приостановлении деятельности. Надзорные мероприятия продолжаются, – сказала Елена Кузинец.

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