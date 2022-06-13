Выбор кандидатов в космонавты от Белоруссии всецело зависит от Национальной академии наук Беларуси, Роскосмос не влияет на формирование списка. Об этом сообщил ТАСС глава госкорпорации Дмитирий Рогозин.

12 апреля президент РФ Владимир Путин дал поручение Роскосмосу организовать полет в космос на российском корабле представителей Беларуси. Тогда Рогозин сообщал, что белорусская сторона до 15 июня должна отобрать как минимум два десятка кандидатов на полет в космос.

“Пока не знаю, какие кандидаты, и не хочу знать, чтобы не было нашего влияния на формирование списка. Это всецело зависит от выбора Национальной академии наук Беларуси”, – сказал Рогозин.

Как ожидается, список кандидатов будет представлен Роскосмосу 15 июня, напомнил глава Роскосмоса. При этом сроки отправки белорусского космонавта на орбиту сохраняются, это должно произойти в 2023 году.

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