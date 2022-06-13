Шведские ученые создали миниатюрный детектор, который позволит обнаружить пестициды на поверхности фруктов всего за пару минут. Исследователи хотят, чтобы со временем их разработку можно было создавать в промышленных масштабах для обеспечения возможности проверять фрукты на наличие пестицидов на уровне супермаркетов.

Таким образом, согласно исследованиям, почти половина всех фруктов, которые продают в странах ЕС, имеют остаточное содержание пестицидов, а они в свою очередь при употреблении в больших количествах могут пагубно повлиять на здоровье человека. Именно для этого были разработаны недорогие мини-детекторы, которые можно будет использовать для отслеживания остаточного содержания пестицидов во фруктах, в том числе и в магазинах, пишет Agronews.

Помимо этого, метод работы данного детектора основан на распылении наночастиц серебра для более простого выявления химических веществ. Они могут показать остатки пестицидов на яблоке всего за пять минут, при этом сам плод при использовании такого метода не повреждаются.

Стоит отметить, что исследователи намерены выяснить, могут ли разработанные нанодетекторы применять и в других областях, например, в обнаружении биомаркеров конкретных заболеваний, в том случае, если нет возможности пройти полное медобследование.

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