Принц Гарри упал с лошади во время игры в поло

Принц Гарри пережил падение с лошади во время игры в поло в Калифорнии со своими звездными друзьями. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел накануне, 12 июня, в поло-клубе в Санта-Барбаре, где принц Гарри играл в команде Los Padres.

Отмечается, что команда в итоге проиграла со счетом 12-11, но на фотографиях, сделанных папарацци, герцог Сассекский не выглядит огорченным — видно, что он прекрасно проводит время со своими друзьями, американской певицей Кэтрин МакФи, ее мужем композитором Дэвидом Фостером и их сыном Ренни.

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