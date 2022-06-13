Принц Гарри упал с лошади во время игры в поло

Принц Гарри пережил падение с лошади во время игры в поло в Калифорнии со своими звездными друзьями. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел накануне, 12 июня, в поло-клубе в Санта-Барбаре, где принц Гарри играл в команде Los Padres.
Отмечается, что команда в итоге проиграла со счетом 12-11, но на фотографиях, сделанных папарацци, герцог Сассекский не выглядит огорченным — видно, что он прекрасно проводит время со своими друзьями, американской певицей Кэтрин МакФи, ее мужем композитором Дэвидом Фостером и их сыном Ренни.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!