При реконструкции гродненского старого замка в Минкульте проигнорировали мнение ученых

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Сомнительное архитектурное решение во Дворце Батория обойдется белорусам приблизительно в 80 миллионов полновесных рублей. Как так получилось, что в Минкульте проигнорировали мнение ученых, попытался разобраться Sputnik.

История с реконструкцией единственной уцелевшей резиденции королей Речи Посполитой и Великих князей Литовских во всей Восточной Европе сопровождается бесконечной чередой скандалов.

Строительство первой очереди Старого замка в Гродно, которое по непонятной причине называют реставрацией, уже обошлось налогоплательщикам, то есть нам с вами, в 28 миллионов рублей.

Теперь старинная фортеция обзавелась Каменицей, которой там никогда не было, и смотровой площадкой у въездных ворот. Видимо, в городе над Неманом очень любят туристов и с пониманием относятся к их желанию сделать красивые фото для социальных сетей.

На словах белорусские власти декларируют абсолютное уважение к исторической памяти народа, даже текущий год у нас не просто 2022, а Год исторической Памяти. Неудивительно, что в такое время состоялась пресс-конференция на тему – Историко-культурное наследие Беларуси: сохранение, приумножение и популяризация. Почему не получилось сохранить Дворец Батория, узнал корреспондент Sputnik Станислав Андросик.

Ризалит “украсит” Дворец Батория

По словам консультанта управления по охране историко-культурного наследия Минкульта Геннадия Ходора, проект реставрации второй очереди Старого замка в Гродно уже утвержден.

“Проектные решения уже согласованы”, – коротко ответил чиновник на вопрос, будет ли пристроен ко Дворцу Батория огромный каменный ризалит.

Археологи в ходе исследований обнаружили, что на месте входа во Дворец Батория была одномаршевая лестница, а не массивная пристройка, как предлагается в проекте за авторством Владимира Бачкова.

“Этот такой избитый вопрос, давным-давно он уже снят”, – подтвердил опасения о судьбе архитектурного памятника сотрудник Минкульта. На всякий случай переспрашиваю: “То есть ризалит будет?”. На что он отвечает уверенно: “Конечно”.

При этом он сослался на уникальность самого Старого замка, назвав его интегральным объектом, где напластовано несколько исторических эпох.

“Это понятие интегральности в реставрации предполагает, что при принятии научно-обоснованных проектных решений может учитываться не какой-то один период, а мы воспринимаем памятник архитектуры именно в том виде интегральном с напластованием. Если ставить вопрос об избавлении объекта от позднейших напластований, всегда возникнет закономерный вопрос: а к какому периоду мы должны вернуться?”, – задался вопросом чиновник.

Проект научно обоснован

Геннадий Ходор заверил, что в этой работе все руководствуются принципом максимально сохранить то, что дошло до нас в аутентичном виде.

“Поэтому спорить, конечно, можно бесконечно: что должно быть, что не должно быть. Подход к охране наследия в целом такой, что мы должны в принципе рассматривать и более поздние наслоения уже как отличительное достоинство данной историко-культурной ценности”, – рассказал он.

Тем не менее, археологи представили архитекторам результаты своей работы, которые говорят, что Дворец Батория никогда не имел ризалита, но при утверждении проекта эти научные данные не были приняты к рассмотрению.

При реконструкции гродненского старого замка в Минкульте проигнорировали мнение ученых
Несуразности, допущенные в проекте Владимира Бачкова
© Photo : Мікалай Волкаў

Отвечая на вопрос, почему так получилось, сотрудник Минкульта сказал, что “надо, наверное, почитать проектные решения архитекторов. Там, наверное, будет это обосновано. Я с ними не знаком лично, потому что не вел этот объект. Думаю, что там тоже все обосновано.

“Любое проектное решение в реставрации не принимается без научной обоснованности. Потому хорошо, что написала (археолог Наталья Кизюкевич – Sputnik) что-то в статье, значит было что-то более аргументированное”, – предположил Геннадий Ходор.

Фейковый замок

Уникальная резиденция монарших особ в Гродно не первый год страдает над Неманом. Сперва от отсутствия внимания и денег, а теперь от избытка. Гордость страны за свою историю по факту променяли на гордость за “комсомольскую стройку”.

При реконструкции гродненского старого замка в Минкульте проигнорировали мнение ученых
Музей в новых зданиях Старого замка уже начал работать с 6 ноября 2021 года
© Sputnik / Инна Гришук

Сейчас становится понятным, что, если продолжится реализация проекта Бачкова, на выходе мы получим “замок Рапунцель”, которого никогда не существовало в природе.

Сначала в угоду фантазиям архитектора культурный слой замка нашпиговали бетонными сваями, стены замка Витовта зашили в кирпич, каменную мостовую попросту разобрали, так потом еще построили лишний этаж галереи и здание, которого никогда не было.

При реконструкции гродненского старого замка в Минкульте проигнорировали мнение ученых
Старый замок в Гродно
© Sputnik

Теперь всем белорусам навязали ризалит (за наши с вами деньги, которые мы уплатили налогами), которого никогда не было. Потом по углам вставят алькежи. Это такие кабинеты, выступавшие за основной объем стены, а крышу поднимут повыше и, конечно, все это щедро украсят аттиком.

В этой ситуации, хочется сказать, а может лучше бы просто дали Старому замку спокойно превратиться в живописные руины на высоком берегу. Хватит бюджетной логике строителей панелек брать верх над здравым смыслом и историческими фактами.

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