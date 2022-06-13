При реконструкции гродненского старого замка в Минкульте проигнорировали мнение ученых

Сомнительное архитектурное решение во Дворце Батория обойдется белорусам приблизительно в 80 миллионов полновесных рублей. Как так получилось, что в Минкульте проигнорировали мнение ученых, попытался разобраться Sputnik.

История с реконструкцией единственной уцелевшей резиденции королей Речи Посполитой и Великих князей Литовских во всей Восточной Европе сопровождается бесконечной чередой скандалов.

Строительство первой очереди Старого замка в Гродно, которое по непонятной причине называют реставрацией, уже обошлось налогоплательщикам, то есть нам с вами, в 28 миллионов рублей.

Теперь старинная фортеция обзавелась Каменицей, которой там никогда не было, и смотровой площадкой у въездных ворот. Видимо, в городе над Неманом очень любят туристов и с пониманием относятся к их желанию сделать красивые фото для социальных сетей.

На словах белорусские власти декларируют абсолютное уважение к исторической памяти народа, даже текущий год у нас не просто 2022, а Год исторической Памяти. Неудивительно, что в такое время состоялась пресс-конференция на тему – Историко-культурное наследие Беларуси: сохранение, приумножение и популяризация. Почему не получилось сохранить Дворец Батория, узнал корреспондент Sputnik Станислав Андросик.

Ризалит “украсит” Дворец Батория

По словам консультанта управления по охране историко-культурного наследия Минкульта Геннадия Ходора, проект реставрации второй очереди Старого замка в Гродно уже утвержден.

“Проектные решения уже согласованы”, – коротко ответил чиновник на вопрос, будет ли пристроен ко Дворцу Батория огромный каменный ризалит.

Археологи в ходе исследований обнаружили, что на месте входа во Дворец Батория была одномаршевая лестница, а не массивная пристройка, как предлагается в проекте за авторством Владимира Бачкова.

“Этот такой избитый вопрос, давным-давно он уже снят”, – подтвердил опасения о судьбе архитектурного памятника сотрудник Минкульта. На всякий случай переспрашиваю: “То есть ризалит будет?”. На что он отвечает уверенно: “Конечно”.

При этом он сослался на уникальность самого Старого замка, назвав его интегральным объектом, где напластовано несколько исторических эпох.

“Это понятие интегральности в реставрации предполагает, что при принятии научно-обоснованных проектных решений может учитываться не какой-то один период, а мы воспринимаем памятник архитектуры именно в том виде интегральном с напластованием. Если ставить вопрос об избавлении объекта от позднейших напластований, всегда возникнет закономерный вопрос: а к какому периоду мы должны вернуться?”, – задался вопросом чиновник.

Проект научно обоснован

Геннадий Ходор заверил, что в этой работе все руководствуются принципом максимально сохранить то, что дошло до нас в аутентичном виде.

“Поэтому спорить, конечно, можно бесконечно: что должно быть, что не должно быть. Подход к охране наследия в целом такой, что мы должны в принципе рассматривать и более поздние наслоения уже как отличительное достоинство данной историко-культурной ценности”, – рассказал он.

Тем не менее, археологи представили архитекторам результаты своей работы, которые говорят, что Дворец Батория никогда не имел ризалита, но при утверждении проекта эти научные данные не были приняты к рассмотрению.

Отвечая на вопрос, почему так получилось, сотрудник Минкульта сказал, что “надо, наверное, почитать проектные решения архитекторов. Там, наверное, будет это обосновано. Я с ними не знаком лично, потому что не вел этот объект. Думаю, что там тоже все обосновано.

“Любое проектное решение в реставрации не принимается без научной обоснованности. Потому хорошо, что написала (археолог Наталья Кизюкевич – Sputnik) что-то в статье, значит было что-то более аргументированное”, – предположил Геннадий Ходор.

Фейковый замок

Уникальная резиденция монарших особ в Гродно не первый год страдает над Неманом. Сперва от отсутствия внимания и денег, а теперь от избытка. Гордость страны за свою историю по факту променяли на гордость за “комсомольскую стройку”.

Сейчас становится понятным, что, если продолжится реализация проекта Бачкова, на выходе мы получим “замок Рапунцель”, которого никогда не существовало в природе.

Сначала в угоду фантазиям архитектора культурный слой замка нашпиговали бетонными сваями, стены замка Витовта зашили в кирпич, каменную мостовую попросту разобрали, так потом еще построили лишний этаж галереи и здание, которого никогда не было.

Теперь всем белорусам навязали ризалит (за наши с вами деньги, которые мы уплатили налогами), которого никогда не было. Потом по углам вставят алькежи. Это такие кабинеты, выступавшие за основной объем стены, а крышу поднимут повыше и, конечно, все это щедро украсят аттиком.

В этой ситуации, хочется сказать, а может лучше бы просто дали Старому замку спокойно превратиться в живописные руины на высоком берегу. Хватит бюджетной логике строителей панелек брать верх над здравым смыслом и историческими фактами.

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