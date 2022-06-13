Под Гродно в ДТП погиб водитель

Сегодня, 13 июня, около полудня на автодороге “Гродно – Сапоцкин” вблизи поворота на деревню Наумовичи столкнулись легковая «Шкода» и грузовик «МАЗ», сообщает ГАИ.
В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погиб 37-летний водитель “Шкоды”. 62-летний водитель “МАЗа” госпитализирован.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
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