Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей и ветра на 14 июня, сообщает Белгидромет.
14 июня (вторник) ночью во многих районах республики и в Минске ожидаются сильные дожди и грозы, днем – усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 10-16 градусов, а днем – плюс 14-20, на востоке страны столбик термометра поднимется до плюс 22 градусов.
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