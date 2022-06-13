Нефтепровод «Дружба» не пострадал от попыток неизвестных подорвать магистраль в Брянской области, заявил ТАСС пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, нефтепровод сейчас работает в штатном режиме.

Покушение на трубу не удалось, несмотря на три взрыва самодельных устройств, которые повредили противоподкопную трубу, подстанцию и обесточили энергоблок управления задвижкой, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным канала, 11 июня у оператора трубопровода сработал сигнал о потере связи с задвижкой трубопровода. В ходе расследования был установлен факт срабатывания безоболочных взрывных устройств в 40 км от границы с Украиной, возле поселка Гулевка.

«Транснефть» уточняет, что 12 июня транспортировка по «Дружбе» шла штатно: транзит через Беларусь в направлении Польши и в Центральную Европу через Украину поддерживался в прежних объемах.

«Перебоев в поставках не было», — комментирует пресс-секретарь «Транснефти».

Напомним, что нефтепровод «Дружба» подает сырье на белорусские НПЗ и на перерабатывающие заводы в Европе.

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