Назван самый высокооплачиваемый спортсмен в истории

Forbes назвал самых оплачиваемых спортсменов в истории, сделав выборку из атлетов, чьи доходы превысили миллиард долларов, пишет oxu.az.

Лидером рейтинга оказался американский гольфист Тайгер Вудс. За все время выступлений он заработал 1,72 миллиарда долларов. Карьера американца началась в 1996 году.

Вторую строчку занял португальский футболист Криштиану Роналду. Форвард “Манчестер Юнайтед” заработал 1,24 миллиарда долларов. Роналду – один из самых известных атлетов мира, что дает ему возможность получать солидные рекламные контракты.

На третьем месте расположился американский баскетболист Леброн Джеймс. 37-летний звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заключил пожизненный контракт с Nike. Его суммарные заработки оценили в 1,16 миллиарда долларов.

Список продолжают аргентинский форвард Лионель Месси (1,15 миллиарда долларов).

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (1,09 миллиарда долларов).

Американский боксер Флойд Мэйвезер (1,08 миллиарда долларов).

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