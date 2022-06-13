Forbes назвал самых оплачиваемых спортсменов в истории, сделав выборку из атлетов, чьи доходы превысили миллиард долларов, пишет oxu.az.

Лидером рейтинга оказался американский гольфист Тайгер Вудс. За все время выступлений он заработал 1,72 миллиарда долларов. Карьера американца началась в 1996 году.

Назван самый высокооплачиваемый спортсмен в истории
Тайгер Вудс. Фото из открытых источников

Вторую строчку занял португальский футболист Криштиану Роналду. Форвард “Манчестер Юнайтед” заработал 1,24 миллиарда долларов. Роналду – один из самых известных атлетов мира, что дает ему возможность получать солидные рекламные контракты.

Назван самый высокооплачиваемый спортсмен в истории
Криштиану Роналду. Фото из открытых источников

На третьем месте расположился американский баскетболист Леброн Джеймс. 37-летний звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заключил пожизненный контракт с Nike. Его суммарные заработки оценили в 1,16 миллиарда долларов.

Назван самый высокооплачиваемый спортсмен в истории
Леброн Джеймс. Фото из открытых источников

Список продолжают аргентинский форвард Лионель Месси (1,15 миллиарда долларов).

Назван самый высокооплачиваемый спортсмен в истории
Лионель Месси. Фото из открытых источников

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (1,09 миллиарда долларов).

Назван самый высокооплачиваемый спортсмен в истории
Роджер Федерер. Фото из открытых источников

Американский боксер Флойд Мэйвезер (1,08 миллиарда долларов).

Назван самый высокооплачиваемый спортсмен в истории
Флойд Мэйвезер. Фото из открытых источников

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