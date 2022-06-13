Внучка Пабло Пикассо Диана случайно нашла среди семейных материалов необычную коллекцию альбомов, созданных художником для обучения его старшей дочери Майи рисованию.

Женщина показала альбомы своей 86-летней матери, которая поделилась воспоминаниями об уроках Пикассо. Художник заполнил страницы игривыми сценами с участием клоунов, акробатов, лис, лошадей и птиц. Когда Майе было 5-7 лет, она делала впечатляющие попытки подражать мастеру и раскрашивала нарисованные им композиции.

Среди альбомов также были найдены изысканные оригами птиц, которые Пикассо сделал для Майи из пригласительных билетов на выставку.

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