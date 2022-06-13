Установлено, что 50-летний мужчина днем зашел в дом к односельчанам. В этот момент взрослые были на работе, дома находились две девочки 6 и 8 лет. Показав плитку шоколада, он пригласил их в гости. Младшая из сестер согласилась. У себя дома сосед совершил в отношении нее действия сексуального характера, после чего скрылся, сообщает МВД.

Родители ребенка сообщили о произошедшем в милицию. Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

МВД напоминает родителям: не оставляйте малолетних детей одних, научите их не впускать в дом чужих, не разговаривать на улице с незнакомцами и никуда с ними не уходить!

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