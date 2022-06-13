В рядах украинских батальонов состоит около 200 белорусов. Такую цифру озвучил замглавы МВД Беларуси Геннадий Казакевич.
Это, по его словам, в основном футбольные ультрас и участники белорусских протестов 2020 года, которые «смогли скрыться от суда и следствия», пишет Blizko.by.
Казакевич также рассказал, что за минувший год ГУБОПиК предотвратил выезд из страны пары десятков мужчин младше 30 лет, поддавшихся «идее ложной помощи украинцам и обещаниям легкого заработка в рядах нацбатов».
– Что касается наших «беглых», которые решили погреть руки на этом конфликте и якобы создать какой-то псевдобатальон, – добавляет замминистра внутренних дел, – то это в очередной раз лишь подтверждает их несостоятельность как лидеров и наплевательское отношение к белорусам, которых они отправляют в горячие точки.
Геннадий Казакевич напомнил: белорусам, которые воюют сейчас на стороне Украины, на родине грозит уголовная ответственность по ряду статей УК и перспективы лишения свободы на длительный срок.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!