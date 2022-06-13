Глобальное исследование, проведенное журналом The Lancet, показало, что в мире не хватает порядка 6,4 млн врачей. На сегодняшний момент в сфере здравоохранения работает свыше 12,8 млн специалистов с врачебным дипломом, но требуется гораздо больше.

Обеспеченность кадрами

Исследование под названием «Измерение доступности людских ресурсов для здравоохранения и ее взаимосвязь с всеобщим охватом услугами здравоохранения для 204 стран и территорий с 1990 по 2019 год: систематический анализ для Глобального исследования бремени болезней» было опубликовано 23 мая в The Lancet. Авторы изучили численность врачей, медсестер и акушерок, стоматологического и фармацевтического персонала и выяснили, что уже по состоянию на 2019 год нехватка врачей отмечалась в 132 странах.

В целом в мире не хватает более 43 млн медицинских работников, если сравнивать текущий уровень обеспеченности с целевыми показателями, необходимыми для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения.

«Это самая полная и масштабная на сегодняшний день оценка глобальной рабочей силы в сфере здравоохранения. Достаточное число медицинских работников необходимо для нормального функционирования систем здравоохранения, поэтому важно владеть такими данными, чтобы страны могли принимать обоснованные решения и планировать будущее», — заявил в пресс-релизе старший автор исследования, директор по организации здравоохранения в Институте метрики и оценки здравоохранения (IHME) при Медицинской школе Вашингтонского университета, доктор медицины Рафаэль Лозано.

По состоянию на 2019 год в мире насчитывалось 104 млн работников здравоохранения, включая 12,8 млн врачей, 29,8 млн медсестер и акушерок, 4,6 млн работников сферы стоматологических услуг и 5,2 млн фармацевтов и провизоров. Исследование выявило более чем десятикратную разницу в обеспеченности медработниками по регионам и между странами. Наибольшая нехватка врачей наблюдается в Южной Азии, где не хватает 2,57 млн врачей; в странах Африки к югу от Сахары дефицит примерно 1,92 млн врачей, в Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Океании — 995 тысяч, в Северной Африке и на Ближнем Востоке — 636 тысяч врачей.

В среднем в мире на 10 тысяч населения приходится 16,7 врача.

Плотность варьирует от 2,9 врача на 10 тысяч населения в странах Африки к югу от Сахары до 38,3 на 10 тысяч в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии. Куба неожиданно выделяется среди других стран с показателем 84,4 врача на 10 тысяч человек (для сравнения: 2,1 врача на 10 тысяч на Гаити).

Обеспеченность медицинскими работниками в целом тесно связана с уровнем социального и экономического развития региона, отметили авторы исследования.

Стандарты здравоохранения

«Существуют различные стратегии и политические подходы, которые могут помочь в решении проблемы нехватки кадров, и они должны соответствовать индивидуальной ситуации в каждой стране. Мы надеемся, что эти оценки могут быть использованы для определения приоритетности политических мер и информационного обеспечения будущего планирования. Для достижения высоких уровней эффективного охвата услугами здравоохранения необходимо значительное увеличение численности медицинских работников во всем мире», — говорится в пресс-релизе.

Эксперты проводили оценку обеспеченности кадрами, опираясь на Цели устойчивого развития ООН и стратегию ВОЗ «Кадры здравоохранения 2030». Авторы исследования призвали руководителей стран обратить внимание на проблему дефицита медработников и разработать комплексные программы для ее решения.

В целом, по оценкам экспертов, для достижения минимальных пороговых значений требуются дополнительно 6,4 млн врачей, 30,6 млн медсестер, 3,3 млн стоматологов и 2,9 млн фармацевтов и провизоров.

«Мы не считаем эти минимальные пороги обязательными, скорее желательными. Мы предлагаем использовать их в качестве ориентиров, а далее разработчики программ в каждой стране должны учитывать свою ситуацию и собственный опыт. В некоторых местах система здравоохранения лучше работает с меньшим количеством персонала, а в некоторых хуже с большим количеством сотрудников. Порог — это удобная и инновационная метрика для определения разрывов, но следует помнить, что это вопрос не только количества, но и качества», — говорится в исследовании.

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