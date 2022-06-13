Минчанин ножницами проткнул колеса машины соседа

Житель Советского района сообщил в милицию, что вечером припарковал машину около подъезда, а наутро обнаружил в ней два спущенных колеса, пишет МВД.

Оперативники отдела уголовного розыска Советского РУВД установили и задержали подозреваемого – им оказался сосед владельца авто. Мужчина без всякой причины ножницами насквозь проколол две шины в чужой иномарке, после чего вернулся домой.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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