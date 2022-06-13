«Мерседес» протаранил «Ягуар» под Смолевичами: есть пострадавшие

В Смолевичском районе возле агрогородка Слобода на автодороге от столицы до аэропорта ночью 12 июня «Мерседес Бенц С250» сзади врезался в «Ягуар XJ8». В аварии получили травмы водитель и пассажир «Мерседеса».

Предварительно установлено, что 20-летний житель Минского района за рулем «Мерседеса» ночью 12 июня ехал по автодороге «Минск – Национальный аэропорт «Минск» в направлении столицы. Около 03:25 на 25 километре этой дороги, недалеко от агрогородка Слобода Смолевичского района, парень по какой-то причине врезался в попутный «Ягаур» под управлением 48-летнего жителя Пуховичского района.

Пресс-служба МЧС сообщает, что в результате аварии пассажира «Мерседеса» заблокировало в салоне, и его доставали спасатели.

21-летний пассажир был госпитализирован с травмами. Также доставлен в больницу для стационарного лечения водитель «Мерседеса». Известно, что оба парня были пристегнуты ремнями безопасности.

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