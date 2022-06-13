Прошлой ночью иранские СМИ сообщили о гибели офицера военно-воздушных сил КСИР Али Камани. Чуть позже стало известно еще об одной таинственной смерти – ученого Мухаммеда Абедоса, работавшего в компании по разработке спутников и баллистических ракет. Смерти Камани и Абедоса стали очередными звеньями в цепочке таинственной гибели высокопоставленных иранских военных и ученых, пишет израильское издание «Вести», которое цитирует азербайджанский сайт Haqqin.

Из публикаций в иранской прессы следует, что Камани трагически погиб в городе Хумейн на востоке страны, “выполняя свою работу”. В отличие от других офицеров КСИР, загадочно умерших в последнее время, он был в относительно низком звании. Вместе с тем смерть Камани вызывает интерес, так как он занимался разработками в области авиации и космоса, что связывает его со смертями ученых, занимавшихся разработками в смежных областях. В официальных сообщениях иранских СМИ сообщается, что Камани погиб “как шахид”.

О Мухаммеде Абедосе известно, что он работал в компании “Симнам”. Агентство FARS заявило, что он “присоединился к большому числу шахидов, погибших после продолжительной борьбы и усилий укрепить систему страны – в ходе выполнения своей миссии”.

В Иране в последние недели произошла серия странных смертей ученых, занятых на военных проектах. Так, ученый Аюб Энтезари, специализирующийся на авиационной инженерии, скончался при странных обстоятельствах 4 июня. По информации иранской прессы, он умер от пищевого отравления.

Версия ликвидации не упоминалась, но вокруг смерти ученого возникло много вопросов из-за специфики его работы: он занимался разработкой ракет и боевых беспилотников в исследовательском центре AIO, расположенном в центре Ирана.

Позже некоторые СМИ в Иране сообщили и о смерти Камрана Малапура – ученого-ядерщика, работавшего на атомном реакторе в Натанзе, где в прошлом случилось несколько взрывов, ответственность за которые Иран возложил на Израиль.

За несколько дней до их гибели, 30 мая, базирующийся в Лондоне и транслирующий на фарси оппозиционный интернет-сайт Iran International сообщил о том, что высокопоставленный командир подразделения 840 в Силах Кудса Исмаил Заде упал с крыши своего дома и разбился насмерть в пригороде Тегерана Кереджи на севере Ирана.

Представители Корпуса стражей исламской революции сообщили его семье, что причиной смерти стало самоубийство, и что покойный оставил предсмертное письмо, в котором объяснил свое решение уйти из жизни неспособностью оправиться после расставания с женой.

Однако оппозиционный сайт утверждает, что именно КСИР ликвидировал своего офицера, заподозрив его в передаче иностранным агентам данных, благодаря которым 22 мая было совершено убийство полковника КСИР Сайада Ходайи.

В Иране эту версию опровергают. Тем не менее Iran International утверждает, что Заде тесно сотрудничал с Ходайи.

Вскоре после смерти Ходайи на военном предприятии в районе Тегерана, где разрабатываются боевые беспилотники, был убит инженер Джад Бейджи. Американская газета The New York Times сообщила, что он погиб при атаке, предпринятой против объекта неизвестными дронами-камикадзе.

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