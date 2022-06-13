Сегодня как и в минувшие выходные биткоин продолжил падение, опустившись к моменту выхода этого материала ниже отметки $24 000, достигнув самого низкого уровня с 2020 года. Инвесторы стали избавляться от криптовалюты на фоне более широкой распродажи рискованных активов, пишет 3DNews.

В понедельник курс биткоин поднялся на короткое время до $25 171,16 (по данным CNBC), после чего продолжил падение. Минимальная цена за последние сутки составила $23 741. На данный момент цена биткоина равна $24 012. Всего за выходные и утро понедельника криптовалютный рынок потерял более $150 млрд.

В связи со сложившейся ситуацией компания Celsius Network приостановила возможность снятия клиентами средств и проведения переводов между счетами. Ресурс CNBC отметил, что продолжающаяся инфляция и макроэкномические факторы способствуют медвежьим настроениям на криптовалютном рынке. Как ожидается, Федеральная резервная система США на этой неделе повысит процентные ставки для устранения инфляционного давления, представляющего риск для обеспечения стабильности цен и занятости.

На прошлой неделе фондовые индексы США сильно снизились. Это не могло не отразиться на биткоине и других криптовалютах, стоимость которых, как правило, зависит от курса акций и других активов. Когда эти индексы падают, криптовалюта тоже падает в цене.

Вияй Айяр (Viyay Ayyar), вице-президент по корпоративному и международному развитию криптобиржи Luno, сообщил ресурсу CNBC, что рынок ещё не достиг дна, и в ближайшие пару месяцев биткоин может продолжить падение. «Ситуация с Celsius определённо подливает масла в огонь», — добавил он.

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