Нападение России на Украину помешало миру восстановиться после ковидного кризиса и вернуться к прежним темпам роста благосостояния. Упущенные возможности оцениваются не менее чем в 1 триллион долларов только в этом году. Более других пострадают небогатые страны, включая Россию, предупредили экономисты двух ведущих мировых институтов.

В своих полугодовых прогнозах Всемирный банк и клуб богатых стран ОЭСР решительно пересмотрели свои недавние оптимистичные взгляды на перспективы мировой экономики и поставили ей новый диагноз: о быстром выздоровлении можно забыть, а риски немедленно погрузиться в очередной кризис как никогда реальны и высоки.

“Мир заплатит высокую цену за войну России против Украины. Она угрожает восстановлению экономики, едва начавшемуся после двух лет пандемии, — говорится в отчете ОЭСР. — Очевидно, что беднейшие страны пострадают больше других”.

“Российское вторжение в Украину нанесло урон глобальной экономике, дестабилизировало рынки энергоносителей, обострило нехватку продовольствия и бедность во многих развивающихся странах”, — пишут экономисты Всемирного банка.

В двух отчетах более 400 страниц текста и таблиц.

1. Цена войны

Всемирный банк теперь ожидает подъема мировой экономики в 2022 году всего на 2,9% против прежнего прогноза роста на 4,1%. ОЭСР снизил свой прогноз еще существеннее — до 3% с 4,5%. Упущенные процент-полтора роста — гигантская сумма с учетом того, что мировой ВВП в этом году впервые должен превысить 100 триллионов долларов в год.

Помимо войны рост тормозят бесконечный ковидный карантин в Китае и повышение кредитных ставок в развитых странах для борьбы с рекордной инфляцией, отчасти вызванной все той же российской агрессией. Мировая экономика циклична: за подъемом следует спад, потом восстановление до очередной рецессии, и так далее.

Со времен Второй мировой войны мир пережил полдесятка рецессий, включая ковидную 2020 года. Однако ни разу восстановление после спада не спотыкалось так быстро, как сейчас. Главная причина — нападение России на Украину. Речь пока идет именно о торможении, а не о новом спаде. Но если дойдет и до рецессии, в истории мировой экономики будет зафиксирован новый рекорд — такого короткого периода прироста богатства перед новым спадом мир не знал более 80 лет.

2. Бедные пострадают больше богатых

Развивающиеся страны традиционно беднеют стремительнее развитых в результате любого мирового экономического кризиса, поскольку у них меньше запас прочности и выше зависимость от мировых цен на продовольствие и энергоносители, а также ставок привлечения кредитов в валюте для покупки еды, топлива, технологий и оборудования. Нападение России на Украину ударило как раз по ним. “Ковид и без того серьезно подорвал рост доходов и сокращение бедности в развивающихся странах. Последствия войны в Украине лишь усугубят эти проблемы. В итоге примерно в 40% этих стран реальные доходы на душу населения так и не вернутся на доковидный уровень. А многим из них будет очень сложно избежать рецессии”, — предупреждают экономисты Всемирного банка.

“Особенную озабоченность вызывает прекращение экспорта пшеницы из России и Украины, что может привести к масштабному дефициту еды в развивающихся странах. Им угрожает не только экономический кризис, но и гуманитарная катастрофа, бедность и голод”, — пишут экономисты ОЭСР.

3. Россия, Украина и их соседи примут основной удар

Европа и Центральная Азия почти вернулись на доковидную траекторию роста благосостояния в начале 2022 года. “Российское вторжение повернуло вспять это восстановление, и в 2022 году экономика региона сократится примерно на 3%”, — пишет Всемирный банк, который еще в январе ожидал не спада, а роста на 3%.

Pецессия угрожает не всем, а только России, Украине и еще 4 странам бывшего СССР: Беларуси, Молдове, Кыргызстану и Таджикистану, полагает Всемирный банк.

ВВП Украины, по его расчетам, усохнет на 45% в 2022 году и восстановится не скоро.

“Последствия войны будут ощущаться далеко за пределами краткосрочного прогноза. Она оставит на теле украинской экономики глубокие шрамы в виде уничтоженных производств, выжженных полей, истощенных людских ресурсов”, — пишут экономисты банка.

ВВП России, по их расчетам, сократится примерно на 9% и даже в следующем году не вернется к росту, а уменьшится еще примерно на 2% в условиях европейского нефтяного эмбарго и сокращения доходов, потребления, инвестиций и импорта. Так думает Всемирный банк.

ОЭСР прогнозов для России и Украины не дает, потому что это — клуб богатых стран. Планы России присоединиться к нему (Путин обещал к 2014 году) прочно перешли в разряд фантазий после аннексии Крыма 8 лет назад.

4. Украинские беженцы дорого обойдутся Европе

Если точнее, в 26 млрд евро только в 2022 году, подсчитала ОЭСР. Две трети этой суммы — прямые затраты на прием и размещение. Еще около 9 млрд евро потребуется на дополнительное финансирование образования и здравоохранения. В ЕС уже более 5 млн украинских беженцев.

5. Беженцы из Украины (и России) — это не только расходы для Европы

Они позволят ЕС и другим развитым странам Запада частично компенсировать недостаток рабочей силы — один из главных тормозов на пути восстановления мировой экономики после пандемии.

“Приток украинских беженцев и российских мигрантов, особенно образованных и квалифицированных работников, вероятно окажет положительный эффект на внутренний спрос и, в среднесрочной перспективе, на экономический рост благодаря приросту трудоспособного населения”, — отмечает Всемирный банк.

“Нормализация рынка труда продолжится в 2022-23 годах, несмотря на негативные последствия войны в Украине, — пишут экономисты ОЭСР. — С улучшением эпидемиологической ситуации вырастет доля экономически активного населения, а приток мигрантов и постепенное включение украинских беженцев в рынок труда позволит компенсировать недостаток рабочей силы”.

6. Война взвинтила цены на нефть и газ

Из-за санкций, самоограничений западных трейдеров и энергетического шантажа со стороны России нефть подорожала почти в 4,5 раза в номинальном выражении по сравнению с депрессивными ковидными ценами. Такого резкого скачка мир не знал со времен крупнейшего нефтяного кризиса 1970-х годов. Однако только европейские цены на газ побили исторические рекорды (не без помощи “Газпрома”). Уголь подбирается к пикам 2008 года, а нефть в реальном выражении еще сильно дешевле, чем перед главным финансовым кризисом текущего столетия.

7. Подрыв финансовой стабильности

Дорожающие займы в валюте угрожают финансовой стабильности многих развивающихся стран, поскольку растущие ставки в долларах увеличивают их расходы на рефинансирование внешнего долга и уменьшают желание инвесторов давать им в долг в условиях высоких ставок у более надежных западных заемщиков, отмечает Всемирный банк. ОЭСР перечисляет потенциальные жертв поименно.

“Доля номинированного в валюте госдолга остается на высоком уровне 50-70% в Турции, Болгарии, Румынии и Аргентине. Если отток капитала из развивающихся стран усилится, дальнейшая девальвация резко увеличит их долговую нагрузку”, — пишут экономисты ОЭСР и приводят в пример уже попавшие в дефолт Ливан и Шри-Ланку.

8. О борьбе с изменением климата временно забыли

Европа бросилась избавляться от нефтегазовой зависимости от России, и планы “зеленой перестройки” экономики оказались сорваны. Они опирались на замену “грязного” угля и ядерного топлива “чистым” природным газом, львиной долей российского происхождения. Теперь же американский и катарский газ, а то и польский или немецкий уголь оказались предпочтительнее российского топлива.

“Попытки предотвратить энергетический кризис обернулись паническим поиском альтернативных поставщиков углеводородов и увеличением потребления угля. Это в лучшем случае временное решение, поскольку мир нуждается ровно в противоположном, он нуждается в чистых источниках энергии”, — написала в предисловии к отчету ОЭСР ее главный экономист Лоранс Бун.

9. Под угрозой примерно 3% мировой торговли

Санкции и эмбарго коснулись импорта и экспорта не только нефти и газа, но и всего остального.

Ограничения для кредиторов, страховщиков и перевозчиков поставили под удар примерно 3% мировой торговли, посчитали экономисты ОЭСР.

Из 4,5 тысяч основных товаров, которыми торгует мир, они выделили те, где доля России и Украины на мировом рынке превышает 15%, и получили сотню позиций, наиболее уязвимых для перебоев в условиях войны.

В основном это металлы, продукция нефтехимической промышленности и продовольствие.

10. Сколько продлится война, и когда снимут санкции

Оба прогноза основаны на наиболее вероятном с точки зрения их авторов предположении, что война в той или иной форме продлится не меньше года, а санкции против России и Беларуси останутся в силе. И Всемирный банк, и ОЭСР полагают, что европейское эмбарго на российские уголь и нефть вступит в силу, цены на сырье и металлы перестанут расти, но останутся высокими, мировая торговля будет по-прежнему подавлена проблемами с логистикой, а кредитные ставки во всем мире продолжат повышаться.

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