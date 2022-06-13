Летом проблема избавления от лишнего веса особенно актуальна. Какой продукт может помочь похудеть рассказала эндокринолог Марина Жаркова.

Так, речь идет о кабачках. В 100 граммах этого овоща содержится всего 24 ккал. Кроме того, это доступный и недорогой овощ.

“Он на 95% состоит из воды, а оставшиеся 5% занимает полезная клетчатка, микроэлементы и витамины. Благодаря низкому содержанию крахмала и высокому содержанию клетчатки кабачки помогают не переедать, улучшают пищеварение и очищают кишечник”, — говорит врач.

Один плод содержит в себе 70% нормы витамина С, а также витамины, А, B и PP. Кроме того, он стимулирует синтез лейкоцитов — белых клеток крови, ответственных за борьбу с инфекциями. В совокупности это благотворно влияет на состояние кожи, волос, ногтей, сосудов, зубов, костей, работу кишечника и метаболизм аминокислот.

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