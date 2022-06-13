Украина должна победить в войне с Россией, ведь в случае поражения следующими целями Кремля станут страны Балтии.

Об этом в интервью AFP заявил экс-премьер министр РФ Михаил Касьянов.

Российский политик считает, что война между Россией и Украиной может продлиться до двух лет, но Украина должна победить, ведь в случае поражения следующими целями российской агрессии будут страны Балтии.

Также он выступил против территориальных уступок Украины, чтобы закончить войну.

Михаил Касьянов был премьер-министром России в 2000-2004 годах. Начиная с 2005 года находится в оппозиции к власти РФ. Касьянов заявляет, что покинул Россию из-за войны и живет в Европе, но отказался раскрыть местонахождение, опасаясь за свою безопасность.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»