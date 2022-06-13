Беларусь и Россия вышли на финишную прямую в реализации союзных программ, об этом сообщил Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала ОНТ.

Он напомнил, что у Беларуси и России по экономической интеграции намечено 28 союзных программ.

Мезенцев считает, что сотрудничество и совместная работа в рамках Союзного государства успешна, как для Беларуси, так и для России. А углубление этих отношений не является вынужденным ответом на давление западных стран, а результат принятых решений и переговоров, так как перед подписанием этих документов “братьям пришлось немного поспорить за столом”.

“Это (Союзное государство – Прим.) действительно уникальный для постсоветского пространства фундамент. Наши отношения в экономике сегодня – это во многом пример для взаимодействия в ЕАЭС и в СНГ”, – подчеркнул госсекретарь Союзного государства.

Мезенцев утверждает, что санкции Запада только укрепили союзное взаимодействие.

Напомним, что многие эксперты считают реализацию союзных программ угрозой суверенитету Беларуси. И, обратите внимание, что ни в СНГ, ни в ЕАЭС никто нашему примеру не последовал. Даже наоборот: государства ищут других союзников, чтобы не оказаться в полной зависимости от России.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»