Королева Великобритании Елизавета II стала вторым самым долго правящим монархом в истории.
Она обошла в списке короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX), который правил с 1927 по 2016 год – 70 лет и 126 дней. До абсолютного рекорда Елизавете II остается чуть менее двух лет.
На данный момент лидером списка признан французский король Людовик XIV (1638-1715). Он правил 72 года и 110 дней.
В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на троне.
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