Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен рассказала, как давалось решение об уходе из профессиональной гребли.

– Олимпиад в твоей карьере семь.

– Всего лишь.

– Это недосказанность или уже перевыполнение плана?

– Немного жалко, конечно. Я готовилась к восьмой олимпиаде в моей карьере. И накануне чемпионата мира у меня стала болеть спина. Записали меня на КТ, посмотрели. Оказалось, у меня было сломано ребро. Через день или два мы должны были уезжать на чемпионат мира на квалификацию. Обидно было. Меня оставили на сборы до конца. Все вышли на воду, а я в зал со слезами. Столько отдать спорту, не зная, что там впереди без спорта. Боязно. И я не понимала, что можно делать без спорта. Хочется сесть и ту же одиночку погрести.

– Сейчас? Хочется?

– Да, сейчас хочется. Кстати, я, правда, не в одиночке, а в двойке выступала с Юлей Бичик.

– Тряхнули стариной. И как?

– Отлично – выиграли. Чемпионаты мира проходят для ветеранов.

– А что самое тяжелое в профессиональной гребле?

– У нас вид спорта такой – все время одно и то же.

– Тяжело и психологически?

– Да, особенно в осеннее, зимнее время. Темно, серо все. И, конечно, тяжело. Для меня, в принципе, нормально было, я спокойно именно такие тренировки переносила. Сам с собой борешься. Хочешь, чтобы больше прокат был, гребок точнее. Ставишь цель к какому-то месту на чемпионате мира. Идешь к ней.

– Ты какую ставила, скажи честно?

– Как мне сказал немецкий тренер, когда я в Германии тренировалась, первое место – это твое место. К остальным пускай соперники твои настраиваются, — сказала Карстен в программе “Неделя” на СТВ.

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