Висцеральный жир – это пагубное состояние, связанное с несколькими нарушениями обмена веществ, поэтому никогда не следует оставлять его без внимания. Как правило, это результат чрезмерного потребления калорий и недостаточной физической нагрузки. По словам диетолога Василисы Пономарёвой, время вашего завтрака также может повлиять на то, как ваше тело откладывает жир.

Подкожный жир, который обычно располагается на бедрах, является наиболее полезным, поскольку обеспечивает некоторую защиту от болезней. Но висцеральный жир, который находится вне досягаемости, внутри средней части тела, поглощает жизненно важные органы. Предыдущие исследования показали, что оба типа жира «претерпевают кардинальные изменения» во время прерывистого голодания.

Чтобы сбросить лишние килограммы, один эксперт предлагает откладывать завтрак до 11 утра каждый день.

“Для сброса лишних килограммов лучше подождать несколько часов после пробуждения. Людям, которые перекусывают вечером, следует отложить завтрак, чтобы у их метаболизма было достаточно времени для паузы между приемами пищи. Это, в свою очередь, может помочь улучшить скорость сжигания пищи, предотвращая накопление жира в тканях. Появляется все больше доказательств того, что голодание в течение не менее 14 часов каждый день может помочь похудеть и улучшить обмен веществ. Даже те, кто этого не делает, могут перекусывать до 9 вечера, что затрудняет соблюдение 14-часового периода голодания”, – говорит диетолог.

Это согласуется с результатами недавнего исследования, в котором сделан вывод о том, что голодание около 15 часов в день является оптимальным для снижения веса.

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