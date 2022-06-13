Евросоюз может расширяться, а Украина имеет европейскую культуру. Об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью для официального журнала ЕС.

“Я убежден, что Украина имеет европейскую культуру и что ЕС может расширяться. Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ накануне вторжения России”, – заявил дипломат.

Он также отметил, что не всем странам удается получить кандидатство в ЕС.

“Десять лет назад в Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. У одних получится, у других нет. Что, если бы мы сделали то же самое для Украины?”, – сказал глава европейской дипломатии.

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

Киев заполнил и передал Еврокомиссии опросник, что было необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая – охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС. Официальный Киев надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

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