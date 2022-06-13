В Белгазпромбанке сообщили о введении с 13 июня лимитов по операциям с банковскими карточками платежной системы “Мир”.

С 13 июня в банкоматах с одной карточки можно снять не более 500 белорусских рублей в течение семи дней. В месяц – не более 2 тысяч рублей.

В пресс-службе банка сообщили, что ограничения распространяются на кассы и банкоматы.

В кассах Белгазпромбанка снятие наличных с карточек “Мир” временно недоступно.

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