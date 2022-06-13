Беларусы пересекли границу с сигаретами в тайниках, но попались на разгрузке

Трое беларусов запрятали сигареты в тайниках своих автомобилей и отправились в Польшу. Границу мужчины прошли без проблем и приехали выгружать свой груз на одну из ферм вблизи Белостока.
Очевидно, что выгрузка занимала время. Сигареты были спрятаны в подкрылках, в нишах под ветровым стеклом и в крыльях автомобилей.
Когда мужчины начали выгружать сигареты из скрытых полостей автомобилей, к ним подошли пограничники. Можно предположить, что их там уже ждали.
Суммарно в двух машинах обнаружено почти 50 000 сигарет на сумму 37 000 злотых (около 8 400 долларов).
Трое беларусов задержаны, хозяйка дома допрошена. Незаконные сигареты изъяты.
С начала 2022 года сотрудники Подляского пограничного отряда выявили контрабанду сигарет на сумму более 5,3 млн злотых.
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