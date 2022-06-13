Аудиторы усомнились в будущем Жабинковского сахарного завода

Аудиторы «Грант Торнтон» выразили сомнения в непрерывности деятельности Жабинковского сахарного комбината.

По оценке аудиторов, Жабинковский сахарный завод имеет неудовлетворительную структуру бухгалтерского баланса. Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий обеспеченность собственными оборотными средствами для ведения деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, у предприятия ниже норматива (1,3), пишет Office Life.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, необходимыми для финансовой устойчивости, имеет отрицательное значение при нормативе +0,2.

Эти факты указывают на наличие существенной неопределенности, которая может подорвать способность аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно, считают аудиторы.

Открытая отчетность Жабинковского сахарного завода за 2021 год говорит о том, что предприятие увеличило выручку на 20%, до 172,5 миллионов рублей. Валовую прибыль предприятие удвоило, доведя до 59,9 миллионов рублей.

Объем чистой прибыли предприятие отразило в сумме 16,108 миллионов против 236 тысяч рублей в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в Беларуси работают четыре сахарных предприятия: Скидельский сахарный комбинат, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Городейский сахарный комбинат и Жабинковский сахарный завод. В сутки они производят около 4,8 тысяч тонн сахара.

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