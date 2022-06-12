Лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

“Нужен посыл, что Украина станет кандидатом на вступление в Евросоюз”, — сказал Вебер. В частности, импульс должен исходить от Германии, отметил он.

В ходе визита в Киев председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в конце следующей недели ЕК примет решение, рекомендовать ли государствам-членам предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС. Фон дер Ляйен оценила демократические процессы в стране, в то же время она призвала к реформам в борьбе с коррупцией.

Заключение ЕК, как ожидается, вынесет 17 июня. Однако если даже она рекомендует дать Украине такой статус, все равно потребуется согласие всех государств-членов Евросоюза. Лидеры собираются обсудить этот вопрос в Брюсселе 23-24 июня. Однако в СМИ циркулирует информация, что не все страны “за”.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Евросоюзе в конце февраля, спустя несколько дней после начала российской военной операции. В апреле власти передали Брюсселю заполненный опросник для получения статуса кандидата. Фон дер Ляйен пообещала рассмотреть заявку Киева уже летом.

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