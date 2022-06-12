Фото: БЕЛТА
Фото: БЕЛТА

Министерство по чрезвычайным ситуациям привело статистику погибших на воде за прошедшую неделю.

Так, по оперативным данным ОСВОД, за минувшую неделю утонули 20 человек.

“Только за прошедшие сутки на воде утонули 6 человек, из них 1 ребенок”, – подчеркнули в ведомстве.

По информации МЧС, большинство ситуаций произошли в Минской (4) и Могилёвской (4) областях.

В ведомстве также отметили, что в оперативных сводках – люди разного возраста, разного уровня достатка и разного отношения к жизни.

“Следователи и эксперты устанавливают точные причины всех трагедий. Однако, чаще всего даже слов очевидцев достаточно, чтобы понять, каким образом могли развиваться события: употребление алкоголя, желание показать отменные физические возможности, неловкость. В общих словах — пренебрежение элементарными мерами безопасности”, – подчеркнули там.

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