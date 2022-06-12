Министерство по чрезвычайным ситуациям привело статистику погибших на воде за прошедшую неделю.

Так, по оперативным данным ОСВОД, за минувшую неделю утонули 20 человек.

“Только за прошедшие сутки на воде утонули 6 человек, из них 1 ребенок”, – подчеркнули в ведомстве.

По информации МЧС, большинство ситуаций произошли в Минской (4) и Могилёвской (4) областях.

В ведомстве также отметили, что в оперативных сводках – люди разного возраста, разного уровня достатка и разного отношения к жизни.

“Следователи и эксперты устанавливают точные причины всех трагедий. Однако, чаще всего даже слов очевидцев достаточно, чтобы понять, каким образом могли развиваться события: употребление алкоголя, желание показать отменные физические возможности, неловкость. В общих словах — пренебрежение элементарными мерами безопасности”, – подчеркнули там.

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