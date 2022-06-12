Бывший министр обороны Польши, экс-глава польского МИД Радослав Сикорский предложил кардинально решить угрозу ядерного удара России по Украине.

По его словам, поскольку Россия неоднократно нарушала свои обязательства, Запад мог бы подарить Украине ядерные боеголовки для защиты своей независимости.

“После того, как в 1994 году по Будапештскому меморандуму Украина отдала свой ядерный потенциал и взамен стала независимой страной в границах, установленных со времен СССР, РФ нарушила этот меморандум, и поэтому Запад мог бы подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы она могла защитить свою независимость”, – подчеркнул Радослав Сикорский.

Напомним, что ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности от ведущих мировых держав отдала и Беларусь. Но, как видим, подписанный Будапештский меморандум не работает.

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