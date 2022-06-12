«Родился, женился и вот 80»

«Петрова знают в любой стране», — убеждён Ярослав Петров, который 11 июня отметил 80-летний юбилей. С таким утверждением и не поспоришь. Ярослав Фёдорович объехал почти все континенты, пел с крупнейшим художественным коллективом России — ансамблем Александрова, на одной сцене выступал со знаменитыми певцами, среди которых Муслим Магомаев.

В гостях у заслуженного и народного артиста Беларуси Ярослава Петрова побывали журналисты “Вечернего Гродно”.

Променял столицу на деревню

Родился певец в Буда-Кошелёве Гомельской области, большую часть жизни прожил в Минске, а последние семь лет живёт в небольшой деревушке Некраши, что под Скиделем. На 1,5 гектарах земли дочка с мужем построила просторный особняк. От ворот к парадному входу вымощена камнем дорога. Недалеко у въезда — большой гараж. Территория вокруг дома — сплошной цветник и цветущий сад. Здесь, по словам хозяина дома, 115 саженцев. Есть груши, абрикосы. Из цветов — сирень, розы, пионы и… белорусские «валошкi».

— Хотел поступать в сельскохозяйственную академию, потому что садовод-цветовод по природе, родился на Троицу и «грабли» (руки. — Прим. авт.) у меня всегда с землёй связаны. Но пошёл в музыку, — рассказывает юбиляр.

Проходим через веранду и попадаем в большую гостиную, совмещённую с кухней. Над кухонным столом — вытяжка в форме колокола. Возле двери — огромный камин, украшенный различными статуэтками. Под высоким потолком, метра три не меньше, — массивная люстра. В углу два антикварных кресла.

— Вот весь мой иконостас, начиная со студенческого возраста, — говорит Ярослав Фёдорович и показывает на фото на полке под телевизором. — Здесь Валюша моя (жена. — Прим. авт.), дочка с зятем, внучка с мужем, любимый правнук и мои фото — и Дон Карлос, и Борис Годунов, и Филипп, и король Генрих — снимков гораздо больше, просто все они на полке не помещаются.

На столе лежит газетная вырезка и фото Ярослава Фёдоровича в гриме и сценическом костюме. На обратной стороне надпись: «Борис Годунов. Пост. 2001».

— Эту фотографию нужно поставить обязательно. Сто спектаклей Бориса Годунова в своей жизни попел по всему миру. Петрова знают в любой стране, — говорит наш собеседник и достаёт газетную вырезку со статьёй о нём. — Вся жизнь здесь описана. А если коротко: родился, женился и вот восемьдесят лет. Видишь, в тельняшке? Побывал в боевых точках. Моряк-подводник, старшина команды водолазов, мичман Петров. В подчинении было двадцать два человека.

Ноты начал учить в 30 лет

До службы в ВМФ работал каменщиком, слесарем-наладчиком. А после окончил вечернюю школу, работал и параллельно учился в музыкальном училище.

— Никто не поверит, что у меня только семь классов начальной школы. Мать всю жизнь работала поварихой то в детдоме, то в детском саду. Батя у меня из поволжских немцев. После войны такая нищета была, — вспоминает Ярослав Фёдорович. — Вы думали, кто-то будет выпендриваться? Нет. Жизнь я повидал крепко.

В тридцать лет начал учить ноты. Поступил в Белорусскую государственную консерваторию имени А. В. Луначарского. Работал в хоре Оперной студии при консерватории, солистом в Государственной академической хоровой капелле БССР. А в 1974 году стал ведущим солистом Государственного академического Большого театра оперы и балета Белоруссии. Дебютировал в партии Гремина в опере Чайковского «Евгений Онегин».

За время творческой деятельности Ярослав Петров исполнил более пятидесяти партий на лучших сценах мира. В 1984 году получил звание Народного артиста БССР, а вместе с ним прибавку к пенсии — десять базовых.

— В месяц для народного артиста была норма — три спектакля и три концерта. Возьмите Киркорова — он миллионы получает. А мы жили очень скромно. Если был шведский стол — хорошо, а если нет — у каждого свой кипятильник. Если куда-то выезжали, получали суточные и за сам спектакль в среднем пятьсот–шестьсот долларов, — говорит артист.

На корридах подарили… ухо быка

С труппой театра Ярослав Петров объездил почти весь мир — от России до Аргентины. Не был только в Японии и Австралии.

— Все удивлялись, как это полешук, где комары и болота, и такой диапазон имеет. Это всё природа. Спасибо Господу и маме, — раскрывает секрет знаменитый бас. — Я голос никогда не баловал. Ни пива холодного, ни мороженого было нельзя. Бас должен быть чистый. Встал, распелся, сбацал что-нибудь типа «Гори, гори, моя звезда», и — в бой, покорять сердца слушателей.

Довелось поработать с крупнейшим художественным коллективом России — ансамблем Александрова. С ним объехал полмира. Был на гастролях в Испании, Португалии, Мексике, Аргентине, Болгарии, Грузии, Армении и других странах.

— Был такой случай. С хором Александрова работали на корридах. Борис Александрович (советский и российский композитор. — Прим. авт.) запел «Эй, ухнем». Тореадор — раз и отсёк ухо быку. Принесли его русскому басу и положили на пюпитр на фортепиано. Кровь течёт. А Борис Александрович мне: «Ярослав, пой!» Растерялся человек…

Сейчас за границей бывает редко и уезжать, несмотря на то что звали и в Питер, и в Киев, не хочет. Говорит: «Дзе нарадзiўся, там i згадзiўся».

На гастролях выступал на одной сцене с известными певцами, среди которых Муслим Магомаев, пел вместе с его супругой Тамарой Синявской. Подружился с артистами Литвы, Эстонии и Грузии. И даже пел службу на 1000-летие Крещения Руси, которую возглавлял Филарет.

Посадил сад и рыбачит на собственном озере

Артист уже давно нигде не выступает. Говорит, приглашают только на экзамены.

Увесистые костюмы, тяжеленную шапку Мономаха, перстни и посохи сменил на тельняшку и рубаху. Занимается садом и цветами. Любит порыбачить — на участке есть своё озеро, где водится всё, кроме краснопёрки и леща. Есть в коттедже баня и бассейн. Держит котов, у него их шесть.

Недавно в гости приехала дочь, внучка с мужем и правнук. У Петрова двое детей — дочь и сын, два внука и один правнук. Любимая супруга, с которой артист прожил 55 лет, к сожалению, ушла из жизни два года назад.

— Ещё бы пять лет дотянуть и потом думать о вечном. А больше ничего не надо…

Фото Евгения ЛЕБЕДЯ

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