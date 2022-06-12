Министерство сельского хозяйства и продовольствия установило минимальные экспортные цены на некоторые продовольственные товары при реализации их за рубеж. Соответствующее постановление ведомства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В силу документ вступил 11 июня 2022 года. Согласно ему, размер минимальных экспортных цен устанавливается в зависимости от конкретного рынка сбыта: для России, для стран ЕАЭС (кроме России), для стран СНГ (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана) и пр.

В перечне – около десятка позиций, главным образом, это мясо-молочная продукция.

К примеру, мясо молодняка крупного рогатого скота нельзя продавать по цене ниже 4,35 доллара за 1 кг для рынка стран вне СНГ и ниже 4 долларов для всех прочих категорий рынков сбыта. Что касается мяса от взрослого крупного рогатого скота – им нельзя торговать дешевле 3,9 доллара и 3,7 доллара соответственно.

Экспортировать в Россию сливочное масло можно не дешевле 482 российских рублей за кило (около 21 BYN), в страны ЕАЭС – не менее 6,5 доллара (16,57 BYN), в страны СНГ и Грузию – не менее 6,1 доллара (15,55 BYN), Азербайджан – не менее 6,2 доллара (15,81 BYN) , в страны, не входящие в СНГ- не менее 5,9 доллара (15,04 BYN).

Установлены и минимальные экспортные цены на сыры жирностью не более 45%. При поставках в Россию они не могут стоить дешевле 415 рублей за кг (около 18 BYN). В страны ЕАЭС – не менее 5,87 доллара (14,97 BYN), в страны СНГ, Грузию и Азербайджан – не менее 4,67 доллара (11,91 BYN).

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»