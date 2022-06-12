В мае в белорусских СМИ появилась новость о том, что Sotheby’s выставлял на торги брагинский метеорит весом 2,644 кг. Но, оказывается, Christie’s не так давно продал целых 4 таких космических тела, найденных в Беларуси.

Они находятся в перечне реализованных лотов на сайте аукциона. Два метеорита обработаны в виде красивых кубов, два оставлены в необработанной форме.

При этом один из кубов продан за целых 87 500 долларов при предварительной оценке в 6 000 – 8 500 долларов. А один из необработанных куплен за 10 710 британских фунтов стерлингов при оценке в 25 000 – 35 000 фунтов.

В этом своеобразном рейтинге далее идет другой куб, отданный за 9 375 фунтов стерлингов при оценке в 5 000 – 8 000 фунтов, и, наконец, другой необработанный, приобретенный за 2 000 фунтов стерлингов при оценке в 2 000 – 3 000 фунтов.

К сожалению, сайт Christie’s блокирует доступ из Беларуси к подробному описанию данных лотов. Информация, когда и как они были реализованы, недоступна.

Однако при сопоставлении данных можно предположить, что указанные брагинские метеориты выставлялись на торги в рамках онлайн-аукциона «Метеориты из коллекции Майкла Фармера».

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