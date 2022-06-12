С марта текущего года в Беларуси внесен ряд изменений в отношении неработающих трудоспособных граждан. Особое внимание на новшества стоит обратить тем, кто работает или учится за границей.

Если ранее гражданин, работающий или обучающийся за пределами Беларуси, мог представить документы, подтверждающие занятость, и признавался занятым, то сейчас в списки не занятых в экономике не будут включаться только граждане, работающие или получающие образование на территории государств – участников Евразийского экономического союза, пишет «Гродненская правда».

– То есть если гражданин учится или работает в России, Казахстане, Кыргызстане или Армении, то, представив соответствующие документы в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения, он будет исключен из списков плательщиков жилищно-коммунальных услуг по тарифам с полным возмещением затрат, – поясняет начальник управления по труду, занятости и социальной защите Гродненского горисполкома Лариса Чекель. – Кстати, с начала года комиссиями Ленинского и Октябрьского районов города Гродно рассмотрено 1227 заявлений граждан об освобождении от оплаты услуг с возмещением затрат по различным причинам. Это и подтверждение трудовой занятости, в том числе за пределами Республики Беларусь, нахождение в трудной жизненной ситуации, занятие ремесленной деятельностью.

Категории граждан, которые признаются занятыми либо не относятся к незанятым, определены постановлением Совета Министров от 31 марта 2018 г. №239. Стоит отметить, что тех, кто остался без работы, в базу данных незанятых граждан включат не сразу.

– К незанятым не относятся граждане, уволенные по причине сокращения численности, ликвидации предприятия, в течение шести месяцев с момента увольнения, уволенные по другим причинам – в течение квартала, следующего за кварталом, в котором были прекращены трудовые отношения, а также инвалиды и другие категории, – говорит Лариса Чекель. – Занятыми, например, признаются родители, воспитывающие детей в возрасте до 7 лет, трех и более несовершеннолетних детей, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также граждане, зарегистрированные безработными в органах по труду, занятости и социальной защите, и ряд других категорий.

Трудоспособные граждане, не занятые в экономике, должны вносить полную плату за подогрев воды, теплоснабжение, а также газоснабжение.

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