Российские военные активно вывозят боеприпасы 122 калибра из Беларуси для использования на войне в Украине. Об этом в эфире украинского 24 канала заявил советник главы МВД Виктор Андрусив, сделав вывод, что, вероятнее всего, Беларусь в наступление не пойдет.

“Это один из самых популярных калибров советских пушек Д-30. У них тоже есть ощущение кризиса этого калибра, поэтому они вывозят их из Беларуси”, – отметил он.

По мнению Андрусива, очевидно, что белорусские войска не собираются идти в наступление на Украину, ведь у них это тоже одни из “наиболее ходовых” артустановок.

Андрусив убежден, что техника у украинской границы и имитация каких-то действий на самом деле не похожа на силы, с которыми можно вторгнуться: “Мы должны оставлять фактор, что они могут “учудить какой-то бред”, но для Беларуси это было бы очередной катастрофой”.

Большинство украинских экспертов сходятся во мнении, что на данный момент политической воли на ввод армии Беларуси в Украину нет.

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