Примерно один из пятисот мужчин имеет лишнюю половую хромосому, что повышает риск развития диабета 2-го типа и других заболеваний, об этом сообщили исследователи из Кембриджского университета и их коллеги из Финляндии и Германии.

Они проанализировали записи хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank более чем о 200 000 британских мужчин 40-70 лет. У 356 из них обнаружилась лишняя половая хромосома Х или Y. Поскольку в UK Biobank хранятся данные о людях более здоровых, чем население в целом, по подсчетам исследователей лишней хромосомой обладает один из 500 мужчин.

Иногда лишнюю половую хромосому выявляют врачи, если мужчина проходит обследование по поводу задержки полового созревания или бесплодия, но в большинстве случаев мужчины не знают о своей особенности, отмечают авторы работы.

Дальнейший анализ показал, что у мужчин с генотипом XXY риск бесплодия был в четыре раза выше, риск задержки полового созревания – в три раза выше. Также у них был значительно снижен уровень тестостерона. У мужчин с генотипом XYY репродуктивных проблем не было.

Мужчины с лишней половой хромосомой в три раза чаще страдали от диабета 2-го типа, в шесть – от тромбоза, в три раза чаще сталкивались с легочной эмболией, в четыре – с хронической обструктивной болезнью легких.

“Нам потребуются дополнительные исследования, чтобы оценить, есть ли дополнительная польза от более широкого скрининга на хромосомные аномалии среди населения в целом, но потенциально это дает возможность раннего вмешательства, которое позволит предотвратить развитие соответствующих заболеваний”, – отметили специалисты.

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