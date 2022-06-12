В Минске у Дворца спорта состоялся праздничный концерт, посвященный Дню России. Российские звезды, которые теперь никуда особо не выездные, раздавали такие комплименты белорусам, от которых становилось не по себе. Особенно на фоне украинских событий, где под эгидой “один народ”, российская армия начала войну.

– Не вижу никакой разницы между белорусом и русским, — сообщила со сцены Елена Ваенга. Видимо, думая, что это комплимент.

Олег Газманов ностальгировал по СССР новой песней “Мама-Родина”. И, кстати, признался, что его предки из Беларуси.

Напомним, что это и называется “мягкая сила”, когда людям исподволь в мозги вкладываются определенные убеждения — в данном случае о том, как хорошо русским и белорусам было жить вместе в одном государстве.

Кстати, на незарегистрированную символику — “колорадские ленточки” — белорусские правоохранители “патриотически” не реагировали.

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