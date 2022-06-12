В российский легион Вооруженных сил Украины вступил экс-топ-чиновник Газпромбанка Игорь Волобуев – коммерческого банка газовой промышленности, одного из крупнейших банков России.

Об этом в субботу, 11 июня, сообщил ряд украинских СМИ. Кроме того, опубликовано видео с Волобуевым на стрельбах.

“Мечты сбываются. Я теперь служу в легионе “Свобода России”, — говорит Игорь Волобуев в ролике.

Напомним, что Игорь Волобуев переехал в Украину после серии таинственных смертей топ-менеджеров, связанных с российским нефтегазовым сектором.

Волобуев – уроженец Ахтырки Сумской области, выехал из РФ и вернулся в Украину, чтобы, по его словам, присоединиться к подразделениям теробороны.

“По национальности я украинец… Я не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной. Мой визит – это как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы”, – объяснял он.

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