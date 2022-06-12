Украина проложила два маршрута экспорта зерна — через Польшу и Румынию, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис. Об этом сообщил 12 июня замминистра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник в комментарии Reuters.

По его словам, выбранные маршруты не идеальны и сопровождаются заторами в пути, однако Украина намерена через инструменты дипломатии развивать эти пути сообщения.

Кроме того, Украина участвует в переговорах со странами Балтии, чтобы открыть третий коридор для экспорта продовольствия.

Замминистра не конкретизировал, сколько зерна уже отправлено по выбранным маршрутам.

Ранее Александр Лукашенко сообщал, что готов обеспечить транзит украинского зерна через Беларусь в обмен на отмену санкций. Со своей стороны президент Украины Зеленский заявил, что Украина не готова экспортировать зерно через Беларусь.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»