Доклад, содержание которого изложили журналисты британской Independent, действительно производит впечатление. Соотношение сил в войне, которая идет в Украине уже четвертый месяц, очень неравное, у России огромное военное преимущество. Собственно, это и давало основание западным и прочим специалистам прогнозировать поражение Украины через считанные дни после вторжения. На это же был расчет и путинских генералов.

Авторы доклада, не указанные в газетной публикации, всплескивают руками: у России двадцатикратное превосходство в артиллерии, а по боеприпасам – сорокакратное. Непрерывно работает авиация, которой у Украины ничтожно мало, и ракетные комплексы «Искандер», не говоря уже о запуске тактических ракет с самолетов, бьют по далекому тылу, ничем подобным украинцы ответить не могут. Все это, дескать, влечет огромные потери и деморализацию украинской армии.

Единственное, что невозможно понять из этого доклада, каким образом эта война в таком случае продолжается уже 106 дней. Следует напомнить, что знаменитая «Зимняя война» между СССР и Финляндией в 1939-1940 годах, с которой сравнивали поначалу нынешнее столкновение Украины и России, закончилась на 104-й день. Здесь же пока нет никаких признаков близкого окончания. Больше того, России пришлось отказаться от первоначальных планов сходу взять Киев, Харьков, Николаев, Одессу и возиться уже два месяца у небольшого донбасского городка Северодонецк. Ни о каком грандиозном наступлении с целью окружения и разгрома группировки ВСУ на Донбассе не идет и речи. Хотя на небольшом участке фронта действительно сконцентрированы очень большие силы российской армии.

В чем же секрет этого парадокса? Если совсем коротко: в качестве противоборствующих армий и разнице стоящих перед ними целей.

Количество «железа», которым располагают нападающие, далеко не всегда сопровождается качеством его применения. Да, проблем с боезапасом у российских артиллеристов практически нет, но расстрелять его в сторону противника дело нехитрое, сложнее выполнить боевую задачу: поразить цели и обеспечить поддержку пехоте, без которой никакое закрепление успеха невозможно.

Много жалоб на качество орудий, снятых с консервации и не всегда пригодных к прицельной стрельбе. Прицельная стрельба невозможна без артразведки, которая привязана к использованию БПЛА, которых катастрофически не хватает. Пехота даже после массированной артподготовки нередко не хочет идти в атаку, поскольку высока вероятность умереть, напоровшись на неподавленные огневые точки противника,- так случалось не раз, и никто не хочет лишний раз рисковать. Сообщения о подобном поведении штурмовых подразделений поступают с той стороны регулярно, как и о высоких потерях и постоянном недокомплекте БТГ – батальонно-тактических групп.

Российская авиация, понеся в первые месяцы большие потери от массового применения украинцами переносных зенитных комплексов, практически не рискует перелетать за линию фронта и атакует чаще издалека и с большой высоты, что предсказуемым образом сказывается на точности ударов.

«Искандеры» и «Калибры», конечно, грозное оружие, но их счет идет на сотни, чего недостаточно для какого-то решительного влияния на исход войны, да и украинские ПВО регулярно сбивают часть выпущенных ракет. С точностью попадания не сбитых тоже имеются проблемы. При этом стоимость этого оружие заоблачная. Пополнять его запасы быстро сложно, а в условиях ограничения на военно-технический импорт почти невозможно.

Из всего этого выстраивается картина, когда огромная военная машина оказывается малоэффективной в противостоянии с высоко мотивированным противником, располагающим куда меньшей силой, но грамотно организующим оборону и методично перемалывающим наступающих.

Конечно, и цифры, которые приводит Independent, нужно воспринимать весьма критически. Далеко не на всех участках фронта у русских кратное превосходство, не говоря уже о десятикратном. Конечно, Украина несет немалые потери, но потери наступающего противника всегда выше, это военная азбука.

И да, ВСУ критически нуждаются в дальнобойной артиллерии и РСЗО, об этом везде и при каждом удобном случае говорят все государственные руководители, от президента до послов в странах, в которых можно разжиться необходимым оружием. Проблему не только не скрывают, всячески подчеркивают, чтобы партнеры не медлили с помощью. Потому что временной зазор между соответствующим укреплением украинской армии и ее недовооружением покрывается за счет жизней тех, кто готов умирать за свою родину.

Тут и кроется главный секрет, тоже, в общем, никем не скрываемый. В эти дни неоднократно вспоминают выражение легендарной главы правительства Израиля Голды Меир: «Если арабы сложат оружие, больше не будет войны. Если Израиль сложит оружие, больше не будет Израиля». Подставьте на место арабов русских, на место Израиля Украину, и вы поймете, почему война идет так, как она идет. К пущему недоумению экспертов, чей доклад цитирует газета Independent.

Относительно объемов помощи, вот свежее сообщение. В пакет военной помощи от США на $1 млрд. входят:

– 6500 противотанковых комплексов и полторы тысячи ПЗРК Stinger,

– 20 тысяч противотанковых гранатометов,

– 108 гаубиц М777,

– 220 тысяч снарядов калибра 155 мм,

– 121 беспилотник Phoenix Ghost и 700 дронов-камикадзе Switchblade,

– 200 бронетранспортеров М113,

– сотни бронированных авто Humvee,

– четыре системы HIMARS (учебные),

– 20 вертолетов типа Ми-17.

В ближайшее время ожидается еще один пакет на $7 млрд., где будут десятки РСЗО HIMARS – дальнобойных систем залпового огня. Надо ли напоминать, что качество этого оружия значительно выше, чем то, что стоит на вооружении российской, а по сути, глубоко советской армии?

Все самое интересное в этой войне впереди, как бы ни ужасно это звучало, с учетом всех неизбежных потерь и разрушений.

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