Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о травле Филиппа Киркорова, пишет news.ru. С его слов, в России начали отменять концерты исполнителя. И призвал прекратить его травлю.
– Сейчас не время друг с другом внутри нашего российского общества выяснять отношения и ругаться, — резюмировал Пригожин.
Издание сообщает, что в июне Киркоров собирался в гастрольный тур по России. Концерты приурочены к его 55-летию. Но проблемы у него начались после видеообращения в поддержку Галкина и Пугачевой, а также после скандала с номером на юбилейном концерте во дворце Крмеля, где он взбирается на большой православный крест.
В своем тг-канале журналистка и светская львица Ксения Собчак приводит список отмененных концертов из открытых источников:
31 мая – Кисловодск
18 июня – Майкоп
19 июня – Пятигорск
20 июня – Ставрополь
По мнению Собчак, дело тут не столько в скандале с крестом, сколько в видео, в котором он сравнивает Маргариту Симоньян с похабной бабкой на базаре.
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