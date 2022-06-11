Им инкриминировали вымогательство и принуждение к выполнению обязательств.

На скамье подсудимых оказались четверо мужчин: двое белорусов и двое иностранных граждан. Организатором своеобразного «бизнеса» был 27-летний В., житель Ивацевичей, который вкладывал деньги в развитие бизнеса знакомых, а потом ставил их «на счетчик». Суммы долгов перед ростовщиком росли – и выбивались эти долги в стиле «лихих девяностых». Людей могли вывезти в лес, избить, угрожали расправой как заемщикам, так и их близким. В выбивании долгов ивацевичанину помогал его 36-летний знакомый Д., который вовлек в группировку и двух иностранцев, М. и Г. Местные жители под страхом расправы не обращались в милицию, но одна из расправ вдруг оказалась публичной, и делом заинтересовались правоохранительные органы.

Всем фигурантом инкриминировали несколько разные статьи УК. Инициатор В., разумеется, получил больше всех: по четырем статьям УК в сумме ему назначено 13 лет лишения свободы в колонии усиленного режима и 9600 рублей штрафа. Подельник-белорус за вымогательство получил 6 лет лишения свободы, а иностранным фигурантам назначили по 8 лет лишения свободы со штрафами по 6400 рублей каждому. Отбывать наказание вся четверка должна в колонии усиленного режима.

Но приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован либо опротестован, пишет “Вечерний Брест”.

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