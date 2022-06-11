Два пролета, под которыми проходил водосток, рухнули. Никто не пострадал.

Инцидент случился вчера вечером на 19 километре автодороги Н-344 «Каменец – Тростяница – Лыщицы – Волчин» рядом с деревней Рудавец. После сильного ливня тут буквально смыло часть дороги, и проезд по ней стал невозможен.

Как пишет “Вечерний Брест”, дорожные службы организовали обозначение поврежденного участка техническими средствами, но оперативный ремонт тут вряд ли случится – на время придется ездить в объезд по трассе Р-85 «Слоним – Высокое – граница Польши».

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