В Беларуси уже около ста человек стали жертвами новой схемы двойного обмана, которую реализуют злоумышленники. Как пишет БелТА со ссылкой на МВД, суть нового вида обмана граждан следующая.

Мошенники создали в одной из популярных социальных сетей фейковый аккаунт, который оформили под страницу реально существующего известного бренда мебели. На странице, у которой более 20 тысяч фолловеров, размещен каталог продукции, по ценам, которые в несколько раз ниже рыночных.

– Обязательное условие сделки – 100% предоплаты. После перечисления денег исполнители перестают отвечать заказчикам, – комментируют в милиции.

При этом мошенники используют для конспирации личные данные подставных лиц. Предварительно злоумышленники связываются с продавцами тех или иных товаров с сайтов частных объявлений, всячески выманивают их личные данные.

– Затем открывают на них счета, куда покупатели мебели отправляют предоплату, – добавляют сотрудники органов правопорядка.

Дальнейшие шаги просты: со счетов деньги переводятся на зарегистрированные за границей электронные кошельки.

Сообщается, что только в Минской области число пострадавших превышает три десятка.

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