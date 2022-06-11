Королевская семья Саудовской Аравии намерена ежегодно инвестировать $1 миллиард в научный проект.

По данным Science Times, инвестиции получит некоммерческая организация Hevolition Foundation. Она занимается разработкой методов борьбы со старением и создает технологии продления жизни.

Таким образом, королевские инвестиции сделают Hevolution Foundation крупнейшим в мире спонсором исследований механизма старения. Организация будет распределять гранты на разработку омолаживающих препаратов и клинические исследования по всему миру.

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